Volkswagen : VW va coter sa filiale poids lourds Traton à Francfort et Stockholm

Cette IPO devrait se faire uniquement par la vente de titres existants détenus par Volkswagen, sans levée de fonds pour Traton, a précisé le constructeur allemand.

Volkswagen a relancé ce projet d'introduction en Bourse de sa filiale de poids lourds le mois dernier dans le cadre d'une réorganisation plus vaste destinée à lui permettre de financer, via notamment des cessions d'actifs non-essentiels, les investissements massifs prévus dans le véhicule autonome et l'électrification de sa gamme.

Volkswagen a confié à Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs et JPMorgan le rôle de coordinateurs mondiaux de cette IPO tandis que BofA Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, SEB et UniCredit seront co-teneurs des livres d'ordres.

Commerzbank, HSBC, Landesbank Baden-Württemberg et Société Générale ont été désignés co-chefs de file de l'opération.

(Marc Angrand pour le service français)