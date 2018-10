Volkswagen : bien orienté après ses résultats à neuf mois

30/10/2018 | 10:22

Volkswagen s'adjuge 3% à Francfort, dans le sillage de l'annonce d'un profit avant impôts de 12,5 milliards d'euros pour les neuf premiers mois de 2018, en croissance de 21%, et d'un profit opérationnel hors exceptionnel stable à 13,3 milliards.



Ces bénéfices meilleurs que prévu s'appuient sur un chiffre d'affaires en progression de 2,7% à 174,6 milliards d'euros, sur fond d'une augmentation de 4,2% des volumes livrés aux clients 'malgré les défis posés par la procédure de test WLTP'.



Le constructeur automobile allemand confirme donc ses objectifs annuels 'en dépit de conditions de marchés toujours difficiles', avec une croissance des revenus de jusqu'à 5% et une marge opérationnelle hors exceptionnel entre 6,5 et 7,5%.



