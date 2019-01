Volkswagen : en recul malgré des ventes record en 2018

11/01/2019 | 15:35

Volkswagen perd près de 1% à Francfort, malgré l'annonce par le constructeur automobile de ventes record en 2018 avec un total de 10,8 millions de véhicules livrés aux clients, soit 0,9% de plus que l'année précédente.



Le groupe allemand, qui met en avant une surperformance sur son plus gros marché qu'est la Chine, revendique une hausse de 0,6% de ses livraisons totales de voitures particulières, à comparer à une baisse de 1,2% du marché mondial.



Il anticipe une 'dynamique positive' en 2019, grâce au lancement de nouveaux modèles, mais prévient qu'il sera confronté à des défis clés comme un environnement économique difficile et la nouvelle phase de la procédure de tests d'émissions.



