Volkswagen : investissements et suppressions de postes

05/06/2019 | 10:10

Le constructeur automobile allemand Volkswagen annonce ce matin un programme d'investissements de 'modernisation et de numérisation' concernant principalement sa marque éponyme, VW, des recrutements et des suppressions de postes.



Dans le détail, le groupe compte investir à ces fins jusqu'à quatre milliards d'euros d'ici 2023, ce qui concernera les services administratifs et de production. 'Au moins' 2.000 postes devraient être créés dans le domaine numérique d'ici 2023.



L'amélioration attendue du fonctionnement du groupe (avec notamment une hausse de la productivité de 5% l'an d'ici 2023) grâce à la numérisation devrait aussi conduire à la suppression d'un maximum de 4.000 postes (sans licenciement 'sec') chez Volkswagen Passenger Cars, la division éponyme du groupe consacrée aux voitures siglées VW, Volkswagen Group Components (un équipementier interne) et le site Volkswagen de Sachsen.





