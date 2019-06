Volkswagen : l'IPO de Traton aura lieu d'ici l'été

04/06/2019 | 09:27

Volkswagen a indiqué hier qu'il comptait introduire sa filiale de camion Traton sur les Bourses de Francfort et de Stockholm avant le creux de l'été, sous la réserve habituelle des conditions de marché.



'Cette introduction en Bourse (IPO, selon l'acronyme anglais) constitue une étape importante pour Traton. Elle va donner la flexibilité nécessaire pour mettre en oeuvre une stratégie visant à créer un champion mondial', a déclaré Andreas Renschler, le directeur général de Traton.



Seules des actions existantes seront vendues à l'occasion de l'opération, Volkswagen devant conserver le contrôle du capital de Traton.



Traton comprend notamment les marques de camion Scania et MAN.





