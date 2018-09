Volkswagen : les véhicules livrés augmentent de 6,8% en août

14/09/2018 | 16:20

Le groupe Volkswagen annonce ce jour avoir livré 875.300 véhicules à ses clients dans le monde en août, ce qui correspond à une augmentation de 6,8% par rapport au même mois en 2017.



Dans le détail, c'est en Europe que les livraisons progressent le plus, avec 327.700 véhicules livrés (+21%) pour le groupe. Celui-ci a réalisé des performances particulièrement intéressantes en Espagne (+54,2%), en France (+39,1%) et au Royaume Uni (+32,2%). Pays par pays, c'est en Allemagne, marché historique de Volkswagen, que les livraisons ont été les plus nombreuses : 104.000 unités (+15,3%).



Sur les 8 premiers mois de l'année, Volkswagen précise par ailleurs que 7.302.500 véhicules ont été livrés. En 2017, pour la même période, ce chiffre s'élevait à 6.796.100 unités, ce qui témoigne donc d'une augmentation de 7,5%.





