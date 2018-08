Volkswagen : profit semestriel plombé par le dieselgate

01/08/2018 | 11:09

Volkswagen recule de 1,2% à Francfort, après la publication d'un résultat opérationnel en baisse de 8,5% à 8,2 milliards d'euros pour le premier semestre, grevé par 1,6 milliard de coûts associés au scandale du diesel.



Hors éléments exceptionnels, le profit opérationnel a augmenté de près de 10% à 9,8 milliard d'euros, pour un chiffre d'affaires en croissance de 3,5% à 119,4 milliards et des livraisons aux clients en hausse de 7,1% à 5,5 millions de véhicules.



Pour l'ensemble de 2018, le constructeur automobile s'attend à ce que ses livraisons dépassent modérément leur niveau de 2017, en dépit de conditions de marché difficiles, telles qu'une concurrence grandissante, la volatilité des changes et le problème du diesel.



