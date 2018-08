Volkswagen : va investir 3,5 milliards dans le digital

23/08/2018 | 12:48

Volkswagen annonce ce jour avoir l'intention d'investir environ 3,5 milliards d'euros d'ici à 2025, dans le cadre de sa stratégie de digitalisation.



Volkswagen souhaite ainsi jouer un 'rôle de leader dans la nouvelle industrie automobile' et parvenir à générer des milliards d'euros de chiffre d'affaires à travers ses offres et services numériques.



Ainsi, 2020 doit être 'un tournant' pour la marque Volkswagen, lorsqu'elle commencera à connecter à Internet toute sa flotte. Elle prévoit par ailleurs d'accélérer le développement de son écosystème en s'appuyant sur sa propre infrastructure logicielle.





