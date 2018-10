Volkswagen : Oddo BHF reste à 'achat'

31/10/2018 | 09:54

Oddo BHF réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 188 euros sur Volkswagen, au lendemain de résultats qui font ressortir une 'résistance inespérée au troisième trimestre malgré la forte pression du WLTP'.



'Ces résultats, qualifiés d'encourageants par le management et le maintien de la guidance 2018, contrastent avec les avertissements lancés par ses principaux concurrents allemands', souligne l'analyste en charge du dossier.



Oddo BHF estime en outre que la présentation du prochain plan pluriannuel d'investissements 'devrait permettre au groupe de réaffirmer ses axes stratégiques, sa discipline en matière de Capex et peut-être de donner des indications sur sa vision de 2019'.



