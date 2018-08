Volkswagen : Oddo BHF reste à l'achat après les semestriels

02/08/2018 | 10:21

Saluant une 'solide performance opérationnelle au deuxième trimestre', l'analyste Oddo BHF annonce ce jour maintenir sa recommandation Achat sur le titre Volkswagen, avec un objectif de cours inchangé à 190 euros.



Hors éléments exceptionnels, le profit opérationnel du groupe automobile a augmenté de près de 10% à 9,8 milliards d'euros, pour un chiffre d'affaires en croissance de 3,5% à 119,4 milliards et des livraisons aux clients en hausse de 7,1% à 5,5 millions de véhicules.



Le résultat opérationnel en données publiées s'affiche en revanche en baisse de 8,5% à 8,2 milliards d'euros, grevé par 1,6 milliard de coûts associés au scandale du diesel.



'Au-delà de l'exercice en cours, le management est déterminé à accélérer la transformation du groupe (renforcement dans le digital, l'électrique, la mobilité en tant que service), son agilité et sa rentabilité structurelle. Les efforts de productivité (30% au niveau des usines groupe d'ici 2025) seront notamment amplifiés. Il est sans doute trop tôt pour relever les objectifs financiers du plan Strategy 2025, mais le CEO entend maintenir la pression et exploiter les importants gisements de synergies internes (notamment au sein du pôle mass market)', retient Oddo BHF.





