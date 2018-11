Volkswagen : Oddo reste à l'achat avant le Planning Round

14/11/2018 | 16:49

Le conseil de surveillance de Volkswagen devrait se réunir le 16 novembre afin d'examiner son plan pluriannuel de capex (Planning round 67). Les détails financiers de ce plan à 5 ans seront présentés aux investisseurs le lundi 19 novembre après-midi.



Avant cette réunion, Oddo confirme son opinion positive sur le titre avec un objectif de 188 E. ' Si ce Planning Round confirme le retour d'une discipline durable en matière d'investissement ainsi qu'une politique plus active et ouverte en matière d'alliance et de gestion du portefeuille d'actifs, il pourrait constituer un catalyseur sur le titre (en baisse de 11% YTD) ' indique le bureau d'analyses.



Oddo rappelle que le management s'était engagé à ramener les ratios d'investissements à 6% pour les Capex (contre un pic à 6.9% en 2015) et 6% pour la R&D (contre un pic à 7.4% en 2015) à partir de 2020. ' Nous savons que ces ratios resteront élevés en 2018 (à 6.8%e chacun selon nous) car VW a choisi d'accélérer afin d'être présent au rendez-vous des normes européennes de 2020/21 ' explique Oddo.



' Rappelons que la presse allemande (Manager Magazin) avait fait état en juillet dernier d'objectifs internes de 6% pour la marque VW dès 2020 (4-5% dans le plan), de 12% pour Audi (vs 8% -10% visés). A plus CT, le groupe pourrait exposer sa vision 2019 et la façon dont il compte surmonter les risques à venir ' rajoute le bureau d'études.



