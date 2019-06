Volkswagen : Oddo fait un point sur l'IPO de Traton

17/06/2019 | 11:20

Volkswagen a annoncé en fin de semaine dernière les termes de l'IPO de sa division poids lourds Traton. Oddo réitère son opinion Achat sur Volkswagen avec un objectif de cours inchangé à 184 E.



Oddo estime que l'IPO de Traton est incontestablement un pas dans la bonne direction, qui donnera plus de visibilité à une division peu médiatisée au sein du groupe VW.



Le bureau d'analyses souligne que cette division va pouvoir gagner en autonomie (notamment en termes de financement) et poursuivre l'amélioration structurelle de sa rentabilité (MOP de 7% attendue cette année contre cible de 9% en moyenne de cycle).



' En retenant le milieu de fourchette (15 MdE), nous estimons que la VE industrielle de Traton (hors services financiers et participations dans Sinotruk et Navistar) ressortirait autour de 13 MdE, soit un multiple VE/CA de 0,45x et VE/EBIT de 6,9x, présentant une décote de 42% et 23% respectivement par rapport à Volvo ' indique Oddo.



' En première approche, en retenant une décote moyenne de 20%, nous obtenons une VE industrielle de 15,5 MdE et une valeur d'equity de 17,5 MdE ' rajoute le bureau d'analyses.



' Sur le plan financier, sans préjuger de l'utilisation que VW fera du produit de cette opération, nous estimons que la dilution des résultats (liée au prélèvement revenant aux minoritaires de Traton) sera marginale, de l'ordre de 0,5% en 2019 (impact sur 6 mois) et de 1% en 2020 ' indique Oddo.



