Volkwagen : en 'bonne voie', Oddo BHF reste à l'achat

23/09/2019 | 11:34

L'analyste Oddo BHF confirme ce lundi sa recommandation 'achat' sur le titre du groupe Volkswagen, estimant que le transformation du groupe semble être 'sur la bonne voie'.



'Les problématiques ESG (Environment, Social, Governance, NDLR) pèsent toujours sur la perception boursière du titre qui reste exclu d'un certain nombre de portefeuilles en raison de ses insuffisances, notamment sur les sujets de gouvernance qui tiennent en partie à une structure actionnariale qui a peu de chance d'évoluer dans l'immédiat', estime néanmoins le broker.



Celui-ci confirme au passage son objectif de cours de 184 euros, pour un potentiel de hausse de +15%.





