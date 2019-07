Volskwagen : vers une performance 'décente' au T2 (Oddo)

17/07/2019 | 10:53

L'analyste Oddo BHF annonce ce mercredi confirmer sa recommandation “achat” sur le titre du groupe automobile allemand Volkswagen, en amont de résultats trimestriels qui devraient être “décents”.



“La performance du T2 (généralement le meilleur trimestre en termes de saisonnalité) sera honorable, mais la rentabilité courante devrait être inférieure à celle du T2 2018 et en ligne avec le T1 2019, en raison d'effets de base défavorables”, estime le broker.



Anticipant une confirmation de la guidance 2019, Oddo BHF confirme son objectif de cours de 184 euros, pour un potentiel de hausse de +19%. “Malgré les obstacles et les contraintes liées à une gouvernance pour le moins perfectible, le management nous semble déterminé à transformer le groupe. Une politique plus active en termes d'alliance (Ford) devrait renforcer la stratégie MT du groupe dont une actualisation est attendue d'ici fin novembre”, indique l'analyste.





