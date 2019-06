Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

UBS réitère sa recommandation Acheter sur le titre Volkswagen, ainsi que son objectif de cours de 200 euros, dans le sillage d’un « roadshow » à New York d’Hans-Dieter Poetsch, le président du conseil de surveillance du constructeur automobile allemand. Le dirigeant a déclaré qu’il ne fallait pas s'attendre à de nouvelles grandes annonces de la marque Volkswagen et a souligné qu’il s’agissait désormais d’une question d'exécution pour atteindre l'objectif de 6 % de marge pour 2022.Au niveau du groupe, il a déclaré que les discussions de collaboration avec Ford progressaient bien, sans être plus spécifiques, et que des résultats pouvaient être attendus dans les prochains mois.