Volkswagen : hausse de 2% du ROC au 1er semestre

25/07/2019 | 10:46

Volkswagen grappille 0,7% à Francfort, après la publication d'un résultat opérationnel courant (ROC) en progression de 1,9% à 10 milliards d'euros pour le premier semestre, grâce à une amélioration du mix et du positionnement en prix.



La marge correspondante s'est tassée de 0,2 point à 8% pour des revenus en croissance de 4,9% à 125,2 milliards, en dépit d'une contraction de 2,8% des volumes à 5,4 millions d'unités, sa part de marché en voitures particulières s'étant en outre améliorée.



En dépit de conditions de marché toujours difficiles, le constructeur automobile allemand anticipe toujours des livraisons aux clients en légère hausse en 2019, ainsi qu'une marge opérationnelle courante entre 6,5 et 7,5%.



