Volkswagen : modalités de l'introduction en bourse de Traton

14/06/2019 | 10:00

Volkswagen a défini le cadre du projet d'introduction en bourse de sa filiale Traton.



Le groupe annonce que la fourchette de prix pour l'introduction de Traton est fixée entre 27 E à 33 E par action. L'offre porte sur 50 000 000 actions existantes provenant de Volkswagen.



Une attribution d'actions supplémentaires est déterminée. Elle porte sur un maximum de 7 500 000 actions. Le flottant sera compris entre 10,00% à 11,50%.



La période d'offre devrait débuter le 17 juin 2019 et se terminer le 27 juin 2019. Le premier jour de négociation est prévu pour le 28 juin 2019.

L'offre reste soumise à l'approbation de document d'enregistrement par l'autorité fédérale allemande de surveillance financière (BaFin) qui devrait paraître dans les prochains jours.



Frank Witter, directeur financier de Volkswagen, a déclaré : ' Nous sommes maintenant tous prêts pour la phase décisive. L'introduction en bourse a pour objectif de créer de la valeur pour nos activités. ”



Andreas Renschler, PDG de Traton, membre du conseil d'administration de Volkswagen, a déclaré : ' Nous pensons que Traton représente un investissement attrayant pour les investisseurs et les analystes renforcent cette conviction. '



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.