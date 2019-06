Volkswagen : va investir près de 900 ME pour les batteries

14/06/2019 | 10:14

Volkswagen annonce un investissement d'environ 900 millions d'euros dans des activités liées aux batteries avec Northvolt.



Une partie de cette somme est destinée à une entreprise commune avec le producteur suédois de cellules de batterie, une autre part revenant directement à Northvolt.



En contrepartie, Volkswagen acquerra environ 20% des actions de Northvolt et occupera un siège au conseil d'administration.



Une coentreprise sera créée au cours de l'année à parts égales pour la construction d'une usine de cellules de batterie de 16 GWh en Europe. Il est prévu d'installer l'usine en Basse-Saxe (Salzgitter). La construction de l'usine de production devrait débuter au plus tôt en 2020. La production de cellules de batterie devrait débuter vers la fin de 2023 / début de 2024.



Dr. Stefan Sommer, membre du comité de direction responsable des achats de Volkswagen, a déclaré : ' Volkswagen prépare le terrain à tous les niveaux pour la mise en oeuvre de sa stratégie sur les voitures électriques. Avec Northvolt, nous avons également trouvé un partenaire européen dont le savoir-faire et les processus de production de cellules de batterie durables et optimisés en CO2 nous permettront de faire progresser la production en Allemagne. '



