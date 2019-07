Volkswagen : va présenter ses projets d'alliance avec Ford

12/07/2019 | 10:42

Volkswagen et Ford feront aujourd'hui une présentation de leur alliance mondiale ont annoncé ce matin les deux constructeurs automobiles.



Les deux géants de l'automobile ont annoncé qu'ils allaient présentés les détails de leurs nouvelles collaborations lors d'une conférence de presse à New York, dans le but d'améliorer la compétitivité et l'efficacité des deux groupes.



En janvier, Ford et Volkswagen ont déjà annoncé une alliance mondiale avec des projets de développement pour les camionnettes destinées aux marchés mondiaux à partir de 2022.



Ils ont également signé un protocole d'accord pour étudier la collaboration dans les domaines des véhicules autonomes, des services de mobilité et des véhicules électriques.



