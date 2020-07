Volkswagen : Bank of America revoit sa cible à la hausse

22/07/2020 | 16:20

Bank of America annonce ce mercredi revoir à la hausse son objectif de cours pour le titre Volkswagen, passant de 160 euros à 166 euros, en raison de prévisions plus élevées au deuxième trimestre.



Dans sa note de recherche, le broker a ainsi rappelé que le 17 juillet, le groupe allemand a fait état d'une baisse des ventes unitaires mondiales de seulement 17,5% pour le mois de juin, ce qui était supérieur à ses estimations initiales. Cependant, explique BofA (neutre sur la valeur), le marché s'attend à de meilleurs résultats au deuxième trimestre.



Le groupe Volkswagen publiera ses résultats du premier semestre le 30 juillet.







