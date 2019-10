Volkswagen : Goldman Sachs passe à l'achat

10/10/2019 | 11:30

Goldman Sachs a entamé le suivi de l'action préférentielle Volkswagen avec un conseil d'achat et un objectif de cours de 193 euros.



Les analystes distinguent notamment le constructeur automobile allemand pour son statut de leader en matière de véhicule électrique, selon eux.



La forte génération de trésorerie du groupe est également mise en avant, de même que sa simplification actuellement en cours et les efforts d'économie.





