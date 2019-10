Volkswagen : 'de solides résultats T3' selon Oddo

31/10/2019 | 10:09

Oddo estime que le 3ème trimestre est meilleur que prévu, en partie grâce à la volatilité de l'IFRS 9.



' CA, ROP et RN sont largement supérieurs aux attentes. La MOP courante est à 7.8% (+140 pb), tirée par le prix-mix, et la valorisation des dérivés. Le FCF organique atteint 10.4 MdE sur 9 mois ' indique le bureau d'analyses.



Sur les perspectives 2019, la guidance est globalement confirmée. ' VW prévoit des ventes stables (contre légère hausse) mais confirme les objectifs de CA (+5%), de MOP (6.5% à 7.5%) et de FCF organique (au moins 9 MdE) ' rajoute Oddo.



' Nous relevons nos prévisions de top line, de résultats et de cash net sur 2019/2020. Nous relevons également notre objectif de cours de 184 E à 190 E (SOP) '. Oddo confirme également son conseil à l'achat sur la valeur.



