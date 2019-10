VOLKSWAGEN : abaisse son objectif annuel de livraisons

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Volkswagen Group (+0,64% à 173,30 euros) a fait part de ses résultats au titre des neuf premiers mois de l’exercice 2019. Ainsi, le constructeur automobile allemand a réalisé un bénéfice opérationnel (hors éléments exceptionnels) de 14,8 milliards d’euros sur la période (+11,2% sur un an), d’où il découle une marge de 7,9% (+0,3 point). Quant au chiffre d'affaires, il s'établit à 186,6 milliards d'euros, soit une progression de 6,9% sur un an." Le groupe Volkswagen réalise une bonne performance dans un environnement de marché difficile ", a commenté Frank Witter, le directeur financier.Concernant l'ensemble de l'exercice 2019, Volkswagen table désormais sur des livraisons " au niveau de l'année passée " contre une légère augmentation jusque-là. Les autres objectifs du groupe sont maintenus, notamment une marge opérationnelle ajustée comprise entre 6,5% et 7,5%.