VOLKSWAGEN serait intéressé par EUROPCAR MOBILITY

Europcar Mobility Group progresse de 5,13 % à 2,50 euros sur la place de Paris, dans le sillage de nouvelles rumeurs concernant un éventuel changement de propriétaire. Ainsi, Volkswagen (-0,89% à 144,40 euros) serait en discussion pour racheter le spécialiste de la location de véhicules. C’est ce qu’a rapporté Reuters sur la base de sources proches du dossier. Les discussions n'en sont qu'à un stade préliminaire et un accord est loin d'être assuré, a ajouté le média. Contactés par AOF, Europcar et Eurazeo n’ont pas souhaité faire de commentaires.Si cette information se confirmait, elle marquerait le grand retour de Volkswagen. Ce dernier avait, en effet, cédé Europcar à Eurazeo en 2006 pour plus de 3 milliards d'euros.Ces rumeurs de changement de propriétaire, ou d'entrée de nouveaux investisseurs, ne sont pas nouvelles. En novembre dernier, Eurazeo avait dit envisager la cession de tout ou partie de sa participation d'environ 30%. Par la suite, Bloomberg avait rapporté que plusieurs fonds d'investissements, dont Apollo Global Management et Cerberus Capital Management, étaient intéressés par le dossier.Comme les autres entreprises de transport, Europcar a été fortement touchée par la crise du Covid-19 et les mesures de confinement mises en place par de nombreux Etats.Sur la place de Paris, l'action a perdu plus de 40% depuis le début de l'année. Le spécialiste de la location de véhicules n'affiche désormais qu'une capitalisation d'environ 410 millions d'euros.Pour autant, les difficultés d'Europcar ne sont pas nouvelles. Le profit warning lancé fin octobre 2019 avait provoqué une chute de 37% du titre Europcar en une seule séance.In fine, Oddo BHF se dit sceptique quant à la nécessité pour Volkswagen de posséder une telle entreprise aujourd'hui, surtout compte tenu des difficultés actuelles du secteur de la location (cf Hertz), même si la valorisation d'Europcar est faible et abordable.