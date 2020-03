Volkswagen AG : Le scandale du diesel a coûté 31,3 milliards d'euros à Volkswagen

Volkswagen a été pris la main dans le sac en 2015. Un scandale qui a conduit au départ de plusieurs dirigeants et à des milliers d'enquêtes réglementaires et de poursuites judiciaires. Toutes ne sont pas encore finies. "Nous prévoyons des éléments exceptionnels de 2,9 milliards d'euros en 2020 et de 1,2 milliard d'euros en 2021", a déclaré M. Witter à propos des sorties de fonds potentielles lors de la diffusion sur le web de la conférence de presse des résultats annuels de la société.

Un porte-parole de Volkswagen a précisé par la suite que les sorties de fonds avaient déjà été provisionnées.