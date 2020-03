Volkswagen AG : Volkswagen demande à la BCE d'accélérer l'achat de dette court terme

Le constructeur automobile allemand a déclaré au Financial Times que la BCE devrait envoyer "des signaux clairs" et acheter "dès que possible" la dette à court terme, celle qui arrive à échéance à 6 ou 9 mois. La BCE a déclaré la semaine dernière qu'elle soutiendra les marchés, notamment par l'achat de papier commercial dans le cadre d'un plan de 750 Mds€ d'achats d'actifs supplémentaires pour contenir les retombées financières de la pandémie de coronavirus. Nul ne sait si la BCE a commencé à acheter des billets de trésorerie.

Volkswagen est l'un des principaux émetteurs de papier commercial en Europe. "Il y a beaucoup de pression sur les flux monétaires entrants", a déclaré Frank Witter, directeur financier de VW. "Nous disposons de différentes sources de financement diversifiées, mais elles ne sont pas toutes aussi liquides qu'elles l'étaient", a-t-il ajouté. Volkswagen a la capacité d'émettre jusqu'à 15 Mds€ de dette dans le cadre de son programme de financement principal, avec 5 Mds€ supplémentaires réservés à la dette à court terme sur un marché distinct en Belgique. La branche des services financiers du groupe dispose en outre de 2,5 Mds€ de capacités additionnelles. A ce stade, le groupe n'a pas eu besoin de solliciter de nouvelle ligne de crédit auprès de ses banques. Il considère que c'est une option au cas où les marchés de capitaux seraient fermés.

Dans une interview distincte au Boersen-Zeitung, Witter a déclaré que le constructeur automobile ne voit pas la nécessité d'utiliser les aides d'État pour surmonter la crise actuelle. Il a précisé que les ventes de véhicules neufs ont baissé de 40% en mars. Le sort de l'assemblée générale du 7 mais n'a pas encore été tranché. Pour l'instant, Volkswagen s'en tient à ses prévisions de versement d'un dividende, mais travaille sur une réduction des investissements.