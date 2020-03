Volkswagen AG : incapable de faire des prévisions à ce stade

Le mois dernier encore, Volkswagen avait prédit que les livraisons de véhicules cette année seraient stables par rapport à 2019 et prévoyait une marge opérationnelle sur les ventes de l'ordre de 6,5% à 7,5% en 2020. "La propagation du coronavirus a actuellement un impact sur l'économie mondiale. Le groupe Volkswagen ne connaît pas la sévérité de l'impact, ni pour combien de temps. Actuellement, il est presque impossible de faire une prévision fiable", a déclaré le directeur financier Frank Witter.

Le groupe Volkswagen a déclaré que son bénéfice d'exploitation annuel a augmenté de 22% pour atteindre 16,9 milliards d'euros grâce aux bonnes ventes de voitures à marge plus élevée et à la baisse des frais de diesel, défiant ainsi un ralentissement de l'industrie qui a réduit les revenus de ses concurrents. Les bénéfices ont été stimulés par l'augmentation des profits de ses marques VW, Porsche, Seat et Skoda, et par le retour à la rentabilité de Bentley. L'amélioration du mix et du positionnement des prix a notamment compensé la baisse des ventes des modèles grand public et les coûts de lancement et les effets négatifs des taux de change.