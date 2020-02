Volkswagen AG : les livraisons chutent de 11,3% en Chine en janvier

Le groupe dans son ensemble, qui chapeaute des marques comme Volkswagen et Audi, a livré 343 400 véhicules en Chine et à Hong Kong sur le mois écoulé. Il s'agit de son plus gros marché mondial. A l'échelle globale, les livraisons groupées de VW ont chuté de 5,2% à 836 800 véhicules.

L'Association chinoise des constructeurs automobiles a déclaré jeudi que les ventes de véhicules du pays ont probablement diminué de près d'un cinquième en janvier, marquant un 19e mois consécutif de baisse, pénalisées par les vacances du Nouvel An lunaire qui ont commencé plus tôt que l'année dernière et par l'épidémie de coronavirus. Sur la base de ces éléments, VW s'en sort plutôt bien, mais les véritables impacts sont attendus à partir du mois de février.