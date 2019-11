Volkswagen : Audi va supprimer jusqu'à 9 500 emplois

26/11/2019 | 16:13

Le titre Volkswagen est en repli à la Bourse de Francfort de près de 1% après avoir annoncé la suppression de poste chez Audi.



Audi, supprimera jusqu'à 9 500 emplois jusqu'en 2025 dans le cadre d'un plan de transformation dont les détails ont été annoncés aujourd'hui.



Le constructeur automobile a déclaré que les suppressions d'emplois se produiraient en prenant en compte le roulement du personnel et dans le cadre d'un nouveau programme de retraite anticipé attractif.



Un pourcentage équivalent de réduction des effectifs sera également réalisé au niveau de la direction.



Audi continuera cependant à recruter dans les années à venir, avec l'intention de créer jusqu'à 2 000 nouveaux postes d'experts dans des domaines tels que la mobilité électrique et la numérisation.



Le conseil de direction et les représentants du personnel ont conclu un accord dans le cadre de ce plan. Ce plan de restructuration devrait permettre d'enregistrer un bénéfice cumulé d'environ 6 milliards d'euros jusqu'en 2029.



