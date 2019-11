Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Volkswagen souhaite investir près de 60 milliards d’euros entre 2020 et 2024 dans les voitures hybrides, électriques et la digitalisation. Cela représente environ 40% des dépenses totales programmées sur la période. Un an plus tôt, le constructeur automobile allemand avait fait part de son intention d’investir près de 44 milliards d'euros d'ici fin 2023 dans les voitures électriques et autonomes, ainsi que dans les services à la mobilité et le numérique. Cela représentait environ un tiers des dépenses totales programmées sur la période 2019-2023.D'ici 2029, Volkswagen prévoit en outre de mettre sur le marché jusqu'à 75 modèles électriques et une soixantaine de véhicules hybrides.Avec ces investissements massifs, Volkswagen veut accélérer dans les domaines d'avenir. Il souhaite, sans doute, également changer son image, après avoir passé plusieurs années empêtré dans le scandale du " Dieselgate "." Nous avons l'intention de tirer parti des économies d'échelle et de réaliser un maximum de synergies ", a commenté Herbert Diess, le directeur général de Volkswagen." Compte tenu de la dégradation de la situation économique, nous nous efforçons également d'accroître notre productivité, notre efficacité et notre base de coûts afin d'atteindre nos objectifs ", a ajouté le dirigeant.Sur la place de Francfort, le titre Volkswagen avance de 0,67% à 180,55 euros.