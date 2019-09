02/09/2019 | 13:33

Volkswagen fait part d'un accord par lequel il versera 96,5 millions de dollars à des plaignants dans le dossier des logiciels truqueurs d'émissions et de consommation d'essence de certains véhicules aux Etats-Unis.



Dans le cadre de cet accord, qui concerne environ 98.000 véhicules, le constructeur automobile allemand versera ainsi aux clients concernés entre 5,40 et 24,30 dollars pour chaque mois d'utilisation.



