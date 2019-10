Volkswagen : bien orienté avec un relèvement d'analyste

10/10/2019 | 14:27

L'action préférentielle Volkswagen progresse de 1,8% à Francfort, soutenu par des propos favorables de Goldman Sachs qui a entamé le suivi du titre du constructeur automobile avec un conseil d'achat et un objectif de cours de 193 euros.



Il distingue notamment le groupe allemand pour son statut de leader en matière de véhicule électrique. La forte génération de trésorerie du groupe est également mise en avant, de même que sa simplification actuellement en cours et les efforts d'économie.



