Volkswagen : chute après la confirmation des objectifs

18/11/2019 | 14:16

Le titre chute de près de 3% à la Bourse de Francfort après avoir confirmé ses objectifs.



Le groupe a confirmé les objectifs stratégiques définis dans sa stratégie Together 2025+ concernant le rendement opérationnel des ventes, le rendement des investissements, le ratio des investissements et le ratio des coûts de R & D, les flux de trésorerie nets et la liquidité nette.



En 2020, le bénéfice d'exploitation avant éléments exceptionnels devrait rester compris entre 6,5% et 7,5%. Un niveau de 7% à 8% est l'objectif d'ici 2025.



Le retour sur investissement dans la division automobile devrait se situer entre 12% et 14% à partir de 2020 et plus de 14% à partir de 2025. Le groupe continuera à poursuivre ses objectifs stratégiques pour le ratio des investissements et des coûts de R & D. Chacun devrait être de 6% à partir de 2020. L'objectif est d'atteindre un cash-flow net d'au moins 10 milliards d'euros et une liquidité nette de plus de 20 milliards d'euros dans la division automobile.



' Nous devrons appliquer une discipline systématique en matière de coûts pour atteindre nos objectifs à long terme ', a déclaré Frank Witter, membre du conseil de direction du groupe Volkswagen chargé des finances et de l'informatique.



