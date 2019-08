Volkswagen : coopération avec NXP sur la technologie UWB

27/08/2019 | 11:37

Volkswagen indique travailler avec NXP Semiconductors sur un concept de voitures embarquant la technologie à bandes ultralarges (UWB), méthode de communication radio qui améliore la sécurité et le confort des véhicules.



Dans l'automobile, la technologie UWB permettra de nouveaux usages comme le stationnement sans conduite manuelle, le paiement direct ou encore la reconnaissance par démarche pour accès au véhicule, selon l'Allemand.



Le constructeur automobile affirme que la technologie, qui combine détection à haute précision et intelligence artificielle, pourra être observée dans des modèles de voitures Volkswagen à volume dès cette année.



