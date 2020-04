Volkswagen : des signes 'évidents' de reprise en Chine

09/04/2020 | 11:54

Les activités du groupe Volkswagen en Chine montrent 'des signes évidents de reprise', a déclaré le géant allemand de l'automobile.



Le constructeur automobile a déclaré que ses 2 000 concessionnaires de la marque Volkswagen étaient à nouveau ouverts, avec une activité dans les salles d'exposition au cours du dernier week-end de mars 'comparable' à la même période l'an dernier.



Cette décision intervient après que la ville de Wuhan, l'épicentre de l'épidémie de Covid-19, a levé les mesures de confinement plus tôt cette semaine.



Volkswagen a déclaré que le nombre total d'installations qui ont repris leurs activités est maintenant passé à 32 sur 33 usines de voitures et de composants du groupe dans le pays.



