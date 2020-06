Volkswagen : désignation d'un CEO pour la marque

09/06/2020 | 10:48

Volkswagen Group a annoncé lundi soir qu'à partir du 1er juillet, le directeur opérationnel (COO) de la marque Volkswagen, Ralf Brandstätter, en prendra les fonctions de directeur général (CEO), en lieu et place de Herbert Diess.



Ce dernier, qui est pour l'heure CEO à la fois de la marque et du groupe dans son ensemble, pourra ainsi davantage se consacrer aux fonctions de CEO du constructeur automobile allemand dans la phase de transformation actuelle que connait le secteur.



Par ailleurs, Volkswagen a annoncé le départ du groupe, 'par accord amical et mutuel', de Stefan Sommer, qui avait été nommé l'année dernière membre du conseil de direction en charge des composants et de l'approvisionnement.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.