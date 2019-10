Volkswagen : en hausse après ses résultats à neuf mois

30/10/2019 | 10:56

Volkswagen avance de 0,9% à Francfort, après la publication d'un résultat opérationnel courant en hausse de 11,2% à 14,8 milliards d'euros pour les neuf premiers mois de l'année, grâce notamment à une amélioration du mix.



La marge correspondante s'est améliorée de 0,3 point à 7,9% pour des revenus en hausse de 6,9% à 186,6 milliards, 'bonne performance dans un environnement de marché difficile' selon le constructeur automobile allemand.



S'il n'attend plus que des livraisons aux clients stables, Volkswagen confirme prévoir en 2019 une croissance d'au moins 5% de ses revenus de ventes, ainsi qu'une marge opérationnelle courante entre 6,5 et 7,5%.



