Volkswagen : et Ford élargissent leur alliance

Dans des communiqués distincts, les deux constructeurs déclarent que Herbert Diess, président du directoire de Volkswagen, et Jim Hackett, directeur général de Ford, s'exprimeront vendredi lors d'une conférence de presse commune à New York pour présenter les détails de leur accord.

Volkswagen et Ford ont dévoilé en janvier une alliance stratégique destinée à leur faire économiser des milliards de dollars en combinant leurs forces dans les véhicules utilitaires et les pick-up. Ils avaient alors aussi annoncé une réflexion sur une éventuelle collaboration dans les voitures électriques et autonomes.

Les constructeurs automobiles sont incités à nouer des partenariats pour partager le fardeau financier des investissements massifs nécessaires à l'évolution de leur gamme vers les voitures électriques et autonomes, considérés comme l'avenir du secteur.

(Edward Taylor et Jan Schwartz; Bertrand Boucey pour le service français)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv FORD MOTOR COMPANY 0.55% 10.17 32.55% VOLKSWAGEN AG -0.30% 151.94 9.70%