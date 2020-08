Volkswagen : le titre résiste après une analyse positive

06/08/2020 | 17:19

Le titre résiste bien profitant de l'analyse positive de Bank of America. Le bureau d'analyses a annoncé jeudi avoir relevé son conseil sur les actions Volkswagen de 'neutre' à 'achat', s'attendant à une révision à la hausse des prévisions du consensus.



Si l'analyste rappelle que le constructeur automobile allemand s'est montré relativement 'vague' quant à ses perspectives annuelles lors la parution de ses résultats de premier semestre, BofA fait remarquer que les déclarations de son équipe de direction lors des conférences téléphoniques ayant suivi la publication ont laissé transparaître un certain 'optimisme' concernant la seconde partie de l'année.



Pour l'intermédiaire, il existe donc un potentiel de bonne surprise sur les ventes du second semestre et les résultats de troisième trimestre - qui seront dévoilés le 29 octobre - pourraient se révéler 'particulièrement solides', affirme-t-il dans une note.



Bank of America indique avoir relevé son objectif sur les actions ordinaires du constructeur de 166 à 179 euros et son objectif sur les titres préférentiels de 160 à 167 euros.



