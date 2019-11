Volkswagen : rebond du titre après les chiffres d'Octobre

19/11/2019 | 15:05

Le titre Volkswagen est en hausse de près de 2% à la Bourse de Francfort suite à l'annonce d'une 'forte' augmentation des livraisons le mois dernier.



Le géant automobile allemand a déclaré avoir livré 949 800 véhicules à des clients du monde entier en octobre, ce qui correspond à une augmentation de 12,2% par rapport à octobre 2018.



Le constructeur automobile a déclaré qu'il avait encore accru sa part de marché dans toutes les régions clés, telles que la Chine - son plus grand marché - où les livraisons ont augmenté de 6,6% le mois dernier.



VW a déclaré avoir également enregistré de fortes augmentations en Europe (+ 25,5%) et en Allemagne (+ 41,5%) par rapport à la faible performance d'octobre 2018.



