Ford et Volkswagen envisagent une alliance stratégique (source proche)

New York (awp/afp) - Les constructeurs automobiles américain Ford et allemand Volkswagen se préparent à annoncer une alliance stratégique dans différents domaines, dont les voitures autonomes et électriques, a indiqué mercredi à l'AFP une source proche du dossier.

L'annonce pourrait intervenir le 15 janvier au salon automobile de Detroit (Michigan, nord), a ajouté cette source sous couvert d'anonymat.

Les organisateurs du grand salon automobile ont réservé ce jour-là un créneau sur la scène principale de 8H30 à 9H30 (13H30-14H30 GMT) pour une "annonce imminente de l'industrie", sans autre détail.

Les deux constructeurs discutent d'un partenariat depuis l'été mais sont restés pour l'instant silencieux sur la forme qu'il devrait prendre.

Volkswagen n'a jamais caché son intérêt pour les utilitaires de Ford mais, d'après la source proche, l'alliance devrait concerner également les voitures autonomes et électriques.

"Notre protocole d'accord avec Volkswagen couvre des conversations sur des collaborations potentielles sur un nombre de domaines. Il est prématuré de partager des détails supplémentaires à ce stade. Nous le ferons bientôt", a déclaré à l'AFP Jennifer Flake, une porte-parole de Ford.

Une alliance de grande ampleur tomberait au moment où les grands constructeurs automobiles font face à une hausse des coûts de l'acier et de l'aluminium, conséquence des tensions commerciales avec les Etats-Unis, et doivent se réinventer face à la concurrence de la Silicon Valley.

Leurs coûts augmentent également pour développer au plus vite la voiture autonome pour ne pas être devancés par Uber, Waymo (Google) et Tesla entre autres.

Ford a annoncé récemment une vaste restructuration comprenant l'arrêt de la production en Amérique du Nord des berlines et citadines aux marges faibles. Il prévoit également de supprimer des milliers d'emplois et pourrait fermer des usines, selon des analystes sectoriels.

De son côté, Volkswagen essaie de tourner la page des moteurs diesel truqués ayant siphonné ses bénéfices et terni sa réputation.

afp/jh