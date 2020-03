Voltalia SA

Au Brésil, contrat de vente d'électricité avec Braskem : Voltalia s'apprête à construire son plus grand parc solaire - 270 mégawatts



Voltalia (Euronext Paris, ISIN code : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, annoncela signature d'un contrat de vente d'électricité avec Braskem, l'un des principaux producteurs mondiaux de résine thermoplastique. Ce client, au même titre que d'autresclientslong-terme qui se sont déjà engagés, sera approvisionné par les centrales Solar Serra do Mel (SSM) 1&2 de Voltalia,situées à Rio Grande do Norte (Brésil). SSM1&2 aura une capacité de 270 MW, ce qui en fera le plus grand projet solaire de Voltalia. En octobre 2019[1], Voltalia a remporté deux contrats de vente pour un total de 32 MW. Depuis lors, Voltalia a obtenu des contrats de vente d'électricité long-terme supplémentaires totalisant 238 MW avec plusieurs acheteurs, dont la utilitiesbrésilienne Copel et Braskem. Braskemest l'un des principaux producteurs mondiaux de résine thermoplastique, coté aux bourses de São Paulo, New York et Madrid et investit pour augmenter la part des énergies renouvelables et durables dans son mix énergétique global. Braskemachètera l'électricité produite par les centrales SSM1&2 dans le cadre d'un contrat de 20ans. Les autres contrats de vente d'électricité SSM1&2 ont des maturités allant de 10 à 20 ans. Une fois ces contrats terminés, Voltalia vendra la production par le biais de nouveaux contrats de vente d'électricité privés à court ou à long-terme. Grâce au contrat de Braskem, la centrale solaire SSM1&2 atteindraune puissance installée de 270 MW, ce qui en fera le plus grand projet solaire de Voltalia. Sa construction devrait débuter au second semestre 2020, avec une date de mise en service au premier semestre 2022. Intégré au complexe de projets éoliens et solaires Serra Brancade Voltalia, dans l'État de Rio Grande do Norte (Brésil), le projet SSM1&2 bénéficiera d'économies d'échelle. « Nous sommes ravis d'avoir conclu notre premier contrat long-terme de vente d'électricité avec Braskem. Cet accord traduit le fait qu'un nombre croissant de clients commerciaux et industriels cherchent, pour répondre à leurs besoins énergétiques, à acheter une énergie renouvelable propre et compétitive.En outre, notre équipe au Brésil, avec le soutien de collègues basés au Portugal et en France, est parvenueà développeravec succèsle plus grand projet solaire de Voltalia au monde » commenteSébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia. Prochaine publication : résultats de l'exercice 2019 le 23 mars 2020 (avant-bourse) A propos de Voltalia ( www.voltalia.com) Voltaliaest un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l'électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d'une puissance en exploitation et en construction de plus de 1 GWet d'un portefeuille de projets en développement d'une capacité totale de 7,1 GW. Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l'exploitation-maintenance. Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d'électricité verte aux services d'efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité. Fort de ses 791collaborateurs dans 20payssur 4 continents, Voltalia possède une capacité d'action mondiale pour ses clients. Voltalia est coté au marché réglementé d'Euronext à Paris (FR0011995588- VLTSA) et fait partie des indices EnternextTech 40 et CAC Mid&Small. L'entreprise est également inclusedans le Gaïa-Index, l'indice des valeurs moyennes responsables. Voltalia Relations Investisseurs : invest@voltalia.com +33 (0)1 81 70 37 00 Actifin Relations Presse : Jennifer Jullia jjullia@actifin.fr +33 (0)1 56 88 11 11 [1] communiqué du 22 octobre 2019



