Nouveau corporate PPA de 63 MW : Voltalia assoit sa position de leader sur ce marché naissant



01-Juil-2019 / 07:29 CET/CEST

Combiné avec un nouveau gain aux enchères, ce corporate PPA[1] ajoute 70 MW au portefeuille de Voltalia au Brésil Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, annonce le gain de contrats long-terme pour un nouveau projet éolien de 70 MW au Brésil. Situé dans le complexe Voltalia de Serra Branca, le nouveau projet de Vila Alagoas bénéficiera d'un contrat de type corporate PPA de 63 MW signé avec une grande entreprise, auquel s'ajoute un contrat de 7 MW remporté à l'occasion des enchères du 28 juin dernier, organisées par le régulateur brésilien ANEEL. « Une nouvelle fois, nous démontrons notre capacité à développer des projets renouvelables hautement compétitifs et non dépendants de subventions. Avec deux grands corporate PPA long-terme au Brésil (64 et 63 MW) et les deux premiers contrats de ce type signés en France avec Boulanger (5 MW[2]) et la SNCF (143 MW[3]), Voltalia est exceptionnellement bien positionné pour capter le potentiel de croissance de ce nouveau marché » commente Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia. Une nouvelle ferme éolienne : Vila Alagoas Le nouveau projet Vila Alagoas sera situé au sein du complexe Voltalia de Serra Branca dans l'état brésilien du Rio Grande do Norte, juste au sud des projets VSM1 (163 MW) et VSM 2 (128 MW) actuellement en cours de construction. Le projet Vila Alagoas a une puissance de 70 MW et s'appuie sur des contrats long-terme de vente d'électricité : un contrat de vente d'électricité de 7 MW pour une durée de 20 ans avec des distributeurs d'électricité. Ce contrat a été remporté à l'occasion d e l'appel d 'offre national du 28 juin ; et

un contrat de vente d'électricité de 63 MW signé pour une durée de 10 ans avec une grande entreprise, qui en fera l'annonce dans les prochains jours. Ces deux contrats commenceront fin décembre 2022. Comme pour la plupart des projets de Voltalia au Brésil, leur construction sera anticipée. La ferme éolienne de Vila Alagoas devrait ainsi commencer à produire au cours du premier semestre 2022. Durant cette phase d'anticipation, l'électricité produite sera vendue sur le marché libre via des contrats privés court-terme déjà sécurisés, et ce jusqu'au début du contrat long-terme. Serra Branca, plus large complexe éolien d'Amérique latine Le complexe de Serra Branca jouit d'un potentiel total d'environ 2,4 GW. Il bénéficie de deux lignes de transmission à haute tension développées et construites par Voltalia : l'une déjà en exploitation avec une puissance de 400 MW et l'autre, en cours de construction, avec une puissance de 2 GW. La région, qui bénéficie des alizés, est réputée pour son potentiel éolien exceptionnel ; en 2018, les centrales en exploitation au sein du complexe ont enregistré un facteur de charge moyen de 51,5%. En incluant cette nouvelle centrale éolienne, la capacité totale détenue par Voltalia et sécurisée à horizon 2023 au sein du complexe Serra Branca atteint 670 MW, qui s'ajoute au partenariat de 500 MW avec Echoenergia / Actis[4]. Rapporté à un potentiel total de 2,4 GW, le potentiel non encore exploité du complexe de Serra Branca s'élève donc à 1,2 GW[5]. Prochain rendez-vous : Revenus du T2 2019, 17 juillet 2019 A propos de Voltalia ( www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l'électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d'une puissance en exploitation et en construction de plus de 1 GW et d'un portefeuille de projets en développement d'une capacité totale de 6,2 GW, dont 0,6 GW sont sécurisés. Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients investisseurs en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l'exploitation-maintenance. Fort de ses 591 collaborateurs dans 18 pays sur 4 continents, Voltalia possède une capacité d'action mondiale pour ses clients. Voltalia est coté au marché réglementé d'Euronext à Paris (FR0011995588 - VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. Le Groupe est également inclus dans le Gaïa-Index, l'indice des valeurs moyennes responsables. Voltalia Secrétaire général : Marie de Lauzon Relations Investisseurs : invest@voltalia.com +33 (0)1 81 70 37 00 Actifin Relations Presse : Jennifer Jullia jjullia@actifin.fr +33 (0)1 56 88 11 11 Déclarations prospectives Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à » « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction de Voltalia estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Voltalia qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à l'évolution du prix de vente de l'électricité produite par Voltalia, à l'évolution du contexte réglementaire dans lequel Voltalia évolue ainsi qu'à la compétitivité des énergies renouvelables et d'autres facteurs qui peuvent affecter la capacité de production ou la rentabilité des sites de production de Voltalia ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Voltalia auprès de l'Autorité des marchés financiers y compris ceux énumérés à la section 2.2 « Facteurs de risque » du document de référence 2018 de Voltalia déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 29 mars 2019 sous le numéro D.19-0222. Voltalia ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l'Autorité des marchés financiers. [1] Power Purchase Agreement : contrat d'achat direct d'électricité par lequel une entreprise s'approvisionne directement auprès d'une centrale solaire ou éolienne construite à cet effet et rendue possible par ce contrat long-terme. [2] communiqué du 21 mai 2019 [3] communiqué du 26 juin 2019 [4] dont 273 MW déjà vendus à Echoenergia / Actis et le solde dans l'attente de ventes futures [5] conservés ou vendus Fichier PDF dépôt réglementaire



