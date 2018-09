Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Voltalia, acteur international des énergies renouvelables, assure l’atteinte de son objectif de 1 GW de capacité installée en 2020 en remportant un nouveau projet de 60 MW au Brésil, lors des enchères organisées le 31 août dernier par le régulateur brésilien ANEEL. Il est d'une durée de 20 ans et débutera le 1er janvier 2024. Comme pour la plupart des projets de Voltalia au Brésil, la phase de construction sera accélérée.Entre la mise en service, prévue au cours du second semestre de 2020, et le début du contrat de vente d'électricité long-terme en 2024, la production sera vendue sur le marché libre, principalement par le biais de contrats de vente d'électricité privés court-terme déjà sécurisés à un prix supérieur de plus de 60 % au prix contractuel de 20 ans.Le projet VSM 2 est situé dans le cluster Serra Branca de Voltalia dans l'État du Rio Grande do Norte, une région connue pour ses conditions de vent exceptionnelles. Le cluster de Serra Branca a un potentiel total de près de 2 GW, ce qui en fait l'un des principaux champs éoliens du pays. A ce jour, 309 MW sont déjà en service dans ce cluster de Serra Branca et 223 MW devraient être achevés en 2020 grâce aux projets VSM et VSM 2. Le reste de la capacité potentielle du cluster est en cours de développement, avec la possibilité pour chaque nouveau projet d'être détenu par Voltalia ou vendu à des investisseurs tiers.