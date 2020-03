VOLTALIA : au plus haut après un nouveau contrat au Brésil

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Voltalia bondit de 9,3% à 16,45 euros, soit son plus haut niveau historique. Le groupe contrôlé par la famille Mulliez a vu sa capitalisation bondir de 26% depuis le début de l'année et de 91% depuis un an. Les investisseurs croient depuis longtemps à la stratégie de développement du spécialiste des énergies renouvelables au Brésil. Et, il est vrai qu'elle porte ses fruits. Le groupe a signé un contrat de vente d'électricité avec le brésilien Braskem, un leader des résines thermoplastiques. Le contrat, qui porte sur une durée de 20 ans, revêt une importance particulière.Grâce à ce dernier, sa future centrale au Brésil tournera à plein régime : les 270 MW ont trouvé preneurs.En octobre 2019, Voltalia avait, en effet, remporté deux contrats de vente pour un total de 32 MW. Depuis lors, Voltalia a obtenu des contrats de vente d'électricité long-terme supplémentaires totalisant 238 MW avec plusieurs acheteurs, dont la utilities brésilienne Copel et Braskem.Tous ces clients seront approvisionnés par la centrale de Rio Grande do Norte (Brésil). SSM 1&2 aura une capacité de 270 MW, ce qui en fera le plus grand projet solaire de Voltalia. Sa construction devrait débuter au second semestre 2020, avec une date de mise en service au premier semestre 2022.Sébastien Clerc, directeur général de Voltalia, a déclaré : " Nous sommes ravis d'avoir conclu notre premier contrat long-terme de vente d'électricité avec Braskem. Cet accord traduit le fait qu'un nombre croissant de clients commerciaux et industriels cherchent, pour répondre à leurs besoins énergétiques, à acheter une énergie renouvelable propre et compétitive.