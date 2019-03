VOLTALIA : bondit après des résultats annuels record

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Voltalia bondit de 6,6% à 9,65 euros après la publication de résultats annuels record et de perspectives solides. Le spécialiste français des énergies renouvelables a vu son bénéfice net multiplié par 15 (par 23 à taux constants) à 8,5 millions d'euros. Une performance que le groupe contrôlé par la famille Mulliez explique par des synergies et un gain de profitabilité grâce à l’activité de Services d'une part, et le ciblage des marchés non-subventionnés, à nouveau sources de création de valeur en 2018, d'autre part. L'Ebitda a progressé de 6% (+29% à taux constants) à 76,2 millions d'euros.Le consensus tablait sur 69 millions.L'Ebitda a été soutenu par une bonne contribution de l'activité services et des prix élevés de vente d'électricité. La vente d'énergie, principal contributeur aux résultats, a profité de la suspension de contrats au brésil (vente d'électricité à un prix plus élevé via des contrats privés court-terme) et malgré une production en baisse (-3%) en raison de conditions de vents plus faibles au Brésil.L'activité Services a dégagé, pour la première fois, un Ebitda positif de 6,7 millions d'euros profitant notamment de la vente de projets prêts à construire au Brésil à Actis.La marge sur Ebitda ressort ainsi à 42% contre 40% en 2017.Le chiffre d'affaires, déjà publié, est stable à 180,7 millions. Il progresse de 13% à taux constants, soit retraité de la baisse de 16% du réal brésilien par rapport à l'euro.En termes de perspectives, Voltalia a sécurisé son objectif de 1 GW de puissance installée à horizon 2020. Dans ce cadre, le groupe prévoit plus 4 milliards d'euros de revenus futurs en provenance de ces contrats long-terme de vente d'électricité.Voltalia a précisé que ses perspectives de croissance post-2020 étaient soutenues par un portefeuille de projets solide (6,2 GW) et en forte croissance (+81% vs. 2017), avec une nouvelle accélération dans le solaire et de nouveaux pays.Le groupe a enfin salué une vitesse de croissance actuelle du renouvelable dans le monde sans précédent. Au second semestre, Voltalia dévoilera de nouvelles ambitions au-delà de 2020.Selon une source de marché, Oddo BHF a maintenu son opinion Achat ainsi que son objectif de cours à 13 euros. Si la confirmation de la sécurisation de son objectif 2020 d'1 GW n'est pas une surprise, les perspectives post-2020 sont soutenues par un pipeline en forte croissance et c'est une bonne nouvelle, a commenté le broker.