Voltalia a réalisé au quatrième trimestre 2018 un chiffre d'affaires de 51,4 millions d'euros, en baisse de 4 %. A taux constant, les ventes ont ont grimpé de 7 %. Sur l'année, le chiffre d'affaires atteint 180,6 millions, stable d'une année sur l'autre. A taux de change constant, la croissance se monte à 14 %. Les tendances positives pour les revenus décrites lors de la communication des résultats du premier semestre du 26 septembre se sont concrétisées, avec des ventes en hausse de 42 % au second semestre par rapport au premier.Voltalia confirme ses perspectives court-terme d'une rentabilité fortement améliorée au second semestre par rapport au premier.