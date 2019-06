VOLTALIA : en négociation avec STOA pour la cession de parcs éoliens au Brésil

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Voltalia et STOA entrent en négociation exclusive en vue de la cession par Voltalia à STOA de 35% des parcs éoliens VSM 1 (163 MW) et VSM 2 (128 MW) au Brésil. Ces centrales éoliennes, actuellement en cours de construction, font partie intégrante du complexe de Serra Branca situé dans l'Etat brésilien du Rio Grande do Norte, le plus grand d'Amérique latine.La cession à 100% par Voltalia de centrales prêtes à construire ou l'entrée d'investisseurs minoritaires s'inscrit dans la stratégie de services de Voltalia qui consiste à développer un volume important de projets très compétitifs dans le but d'en conserver certains et d'en céder d'autres à des partenaires financiers ou des clients utilities.Cette transaction minoritaire, si elle se confirme, n'aura pas d'effet sur le compte de résultat de Voltalia conformément aux normes IFRS, dans la mesure où il est prévu que Voltalia conserve le contrôle des centrales VSM 1 et VSM 2.La plus-value dont bénéficiera Voltalia à l'occasion de la cession minoritaire sera donc directement reconnue dans ses capitaux propres.La transaction devrait être finalisée au cours de l'été 2019.