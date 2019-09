VOLTALIA : la construction de la ligne de transmission est achevée à Serra Branca, au Brésil

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Voltalia a achevé une ligne de transmission de 2 GW pour son complexe éolien de Serra Branca, un ensemble de projets situé au Nord-Est du Brésil, multipliant par 6 la capacité d'injection sur le réseau du complexe éolien. La rapidité du développement et de la construction de cette nouvelle ligne permettra l'entrée en exploitation des fermes éoliennes VSM 1&2 (total de 291 MW) en avance par rapport aux prévisions initiales de Voltalia."Fort de ses deux lignes de transport d'électricité, Serra Branca a désormais un potentiel porté à 2,4 GW. Votalia construit l'un des plus grands complexes éoliens du monde, situé au sein d'une des zones les plus ventées de la planète", déclare Sébastien Clerc, directeur général de Voltalia.