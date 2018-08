VOLTALIA : lancement de la construction de la centrale hydroélectrique de Taconnaz

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Voltalia a débuté les travaux de construction de sa centrale hydroélectrique au fil de l’eau d’une capacité de 4,5 MW sur le torrent de Taconnaz en Haute-Savoie (France). Remporté par le spécialiste des énergies renouvelables en 2016, le projet de petite centrale hydroélectrique de Taconnaz se situe sur les communes de Chamonix et des Houches en Haute-Savoie. La mise en service de la centrale est prévue fin 2019 et le contrat de vente d'électricité signé avec la Régie électrique des Houches est d'une durée de vingt ans.Les communes de Chamonix et des Houches entreront au capital de la société-projet de Voltalia à hauteur de 33% au total.En plus des retombées économiques classiques liées aux taxes locales, les communes seront également intéressées à la vente de l'électricité à travers des redevances proportionnelles à la production et aux profits de la centrale, sous forme de dividendes.La production de la centrale hydroélectrique de Taconnaz permettra d'assurer la consommation électrique annuelle d'environ 4 800 foyers, couvrant ainsi près de 90% de la population des communes de Chamonix et des Houches.